Депутат Хамзаев призвал признать Макаревича экстремистом

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал RT о своей позиции относительно исполнителя Андрея Макаревича*.

«Есть профессиональные ребята, пранкеры Вован и Лексус, они позвонили Макаревичу, представились Зеленским, и тут Макаревич потёк в прямом и переносном смысле», — сказал он.

Хамзаев отметил, что Макаревич «разоблачил сам себя».

«Во-вторых, он пожелал победы и сказал, что приедет в первый же день после победы. Это означает, что он выступает против российского государства. В этой связи я хочу ему прижизненно закрыть въезд в Россию, обозначить его как экстремиста и террориста. В идеале его судить с арестом недвижимости и заработка. Это моя позиция», — заключил депутат.

Ранее свой диалог с пранкерами Вованом и Лексусом Макаревич закончил нацистским лозунгом «Слава Украине!». В том же разговоре Макаревич заявил, что готов выступить с концертом в честь «победы» Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.