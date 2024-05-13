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В петербургском сквере имени Кнорозова проведут работы по благоустройству

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В Санкт-Петербурге анонсировали благоустройство в сквере имени учёного Юрия Кнорозова в Красногвардейском районе.
В петербургском сквере имени Кнорозова проведут работы по благоустройству
  • РИА Новости

Работы начнутся в ближайшее время, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

В ведомстве уточнили, что в сквере, расположенном на Гранитной улице, обустроят пешеходные дорожки и установят тематические арт-объекты. Там также разобьют более 12 тыс. кв. м газонного покрытия, более 1 тыс. кв. м засеют цветами, высадят более 2 тыс. кустарников и 40 деревьев.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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