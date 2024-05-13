Жильё по программе реновации на западе Москвы получат 40 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«37 из них площадью более 822 тыс. кв. м находятся на месте расселённого жилья. С начала этого года передали под заселение пять новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филёвский парк», — сказал Ефимов.
Новая жилплощадь выделяется с улучшенной отделкой по стандартам реновации.
Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. Её участниками стали около миллиона жителей столицы.
Ранее НСН сообщала, что в столице создадут 200 тыс. рабочих мест в рамках комплексного развития территорий.