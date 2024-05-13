Жильё по программе реновации на западе Москвы получат 40 тысяч человек

В восьми районах Западного административного округа Москвы 40 тыс. участников программы реновации заселятся в 47 новых домов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«37 из них площадью более 822 тыс. кв. м находятся на месте расселённого жилья. С начала этого года передали под заселение пять новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филёвский парк», — сказал Ефимов.

Новая жилплощадь выделяется с улучшенной отделкой по стандартам реновации.

Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года. Её участниками стали около миллиона жителей столицы.

Ранее НСН сообщала, что в столице создадут 200 тыс. рабочих мест в рамках комплексного развития территорий.