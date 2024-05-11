RT в Telegram
Подпишись

Восемь человек пострадали в ДТП в Белгороде

Короткая ссылка
Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении трёх автомобилей в центре Белгорода.
Восемь человек пострадали в ДТП в Белгороде
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального отделения УМВД.

Уточняется, что машины «газель», Toyota Avensis и Peugeot столкнулись около 10:15 на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта.

Уточняется, что травмы получили шесть человек, находившихся в «газеле», а также водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить