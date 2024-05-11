Восемь человек пострадали в ДТП в Белгороде
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального отделения УМВД.
Уточняется, что машины «газель», Toyota Avensis и Peugeot столкнулись около 10:15 на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта.
Уточняется, что травмы получили шесть человек, находившихся в «газеле», а также водитель автомобиля Toyota Avensis и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 человек.