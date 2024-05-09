Аксёнов поздравил ветерана Нину Потехину с 9 Мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с 9 Мая.

Об этом сообщает «Крым 24».

В 1942 году 15-летняя Потехина поступила на службу в медико-санитарный батальон и прошла от Кавказа до Австрии. При форсировании Днепра была ранена, но вернулась в строй и воевала до победы в 1945 году.

«И в мирной послевоенной жизни наши фронтовики стремились принести пользу родной стране. Это важный пример служения Отечеству для всех нас, образец для воспитания новых поколений крымчан», — заявил Аксёнов.

Также стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана Михаила Варламова, передаёт sovainfo.ru.

Варламов входил в состав 39-й армии, которая брала Кёнигсберг.

«Спасибо, что вы есть, что нынешним героям, защитникам Отечества есть на кого равняться. Вы стояли в одном ряду с освободителями и борцами с фашизмом, с победителями милитаристской Японии», — сказал Азаров.

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