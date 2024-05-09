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В Марий Эл провели митинг в честь Дня Победы

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Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в митинге, который состоялся в Йошкар-Оле в честь Дня Победы.
В Марий Эл провели митинг в честь Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

«Победа далась советскому народу ценой нечеловеческих усилий. Миллионы солдат отдали свои жизни за будущее, отстояли наше право на независимость и спасли мир от гитлеровской чумы. Мирные жители обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, работали в полях, на заводах», — заявил Зайцев.

Также стало известно, что глава Шадринска Антон Мокан и его заместитель Наталья Бякова поздравили с 9 Мая труженицу тыла Александру Амосову, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Александра Михайловна родилась ровно век назад в деревне Крестовское Шадринского района, там же окончила семилетку. И сегодня с трепетом и любовью вспоминала она малую родину. Переехав в город, юная Шура поступила в медицинское училище. В годы войны заменяла тех, кто ушёл на фронт, в колхозе», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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