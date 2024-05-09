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В ХМАО возложили цветы к Вечному огню

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, её заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.
В ХМАО возложили цветы к Вечному огню
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Церемонию также посетил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественные деятели.

Также стало известно, что в Краснодаре прошёл автомотопробег в честь Дня Победы, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Участники возложили цветы к мемориалу «Воинам-освободителям города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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