В ХМАО возложили цветы к Вечному огню
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Церемонию также посетил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественные деятели.
Также стало известно, что в Краснодаре прошёл автомотопробег в честь Дня Победы, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Участники возложили цветы к мемориалу «Воинам-освободителям города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.