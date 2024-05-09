В ХМАО возложили цветы к Вечному огню

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, её заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. Церемонию также посетил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественные деятели. Также стало известно, что в Краснодаре прошёл автомотопробег в честь Дня Победы, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Участники возложили цветы к мемориалу «Воинам-освободителям города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков». Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.