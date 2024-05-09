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Власти Челябинской области поздравили жителей с 9 Мая

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с 9 Мая.
Власти Челябинской области поздравили жителей с 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Текслера.

«С Днём Великой Победы! Спасибо нашим дедам и прадедам, что сохранили, сберегли страну! Мы склоняем головы перед героями нашей Великой Отечественной войны, перед нашими тружениками тыла», — заявил глава региона.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в праздничных мероприятиях, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство. В частности, он посетил выступление тысячеголосого хора на Крепостной горе в Ставрополе и мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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