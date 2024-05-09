Губернатор Куйвашев пожелал ветеранам сил и бодрости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей с 9 Мая. Ветеранам и труженикам тыла он пожелал сил и бодрости.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.

«Сегодня с особым чувством хочу обратиться к нашим дорогим ветеранам. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Тепло наших сердец всегда обращено к вам, пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит бодростью и силой», — заявил Куйвашев.

По его словам, уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей, а уральская молодёжь воспитывается в духе гражданственности и патриотизма.

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