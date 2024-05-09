Губернатор Куйвашев пожелал ветеранам сил и бодрости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.
«Сегодня с особым чувством хочу обратиться к нашим дорогим ветеранам. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Тепло наших сердец всегда обращено к вам, пусть наша бесконечная благодарность укрепит ваш дух, наполнит бодростью и силой», — заявил Куйвашев.
По его словам, уральцы бережно хранят традиции, заложенные поколением победителей, а уральская молодёжь воспитывается в духе гражданственности и патриотизма.
Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.