Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с 9 Мая

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с 9 Мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Махонина.

«Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы не покладая рук — на фронте и в тылу», — заявил глава региона.

Также стало известно, что в Доме правительства Московской области состоялась встреча с ветеранами, в которой принял участие губернатор Андрей Воробьёв, передаёт 360.ru.

Как отметил глава региона, День Победы никогда не перестанет быть одним из самых важных праздников для россиян.

«И в особенности для тех, кто подарил нам эту Победу. У каждого ветерана есть своё воспоминание о Победе», — сказал Воробьёв.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.