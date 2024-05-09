Мэр Салехарда Титовский назвал День Победы символом героизма

Мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил жителей с Днём Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Титовского.

«Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надёжным тылом для детей блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте», — заявил Титовский.

По его словам, в настоящее время в Салехарде проживает 31 свидетель исторических событий, передаёт «Ямал 1». На войну из города отправились 1247 человек.

«Они были молоды, только-только начинали свой жизненный путь, и очень смелыми, чтобы защитить свою Отчизну и свой народ. Здесь, в тылу, тяжело трудились женщины и дети», — добавил мэр.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков воздушно-космических сил.