Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«9 Мая — праздник всего нашего народа. Ветеранов и тружеников тыла, кто остаётся с нами. Каждой семьи, в истории которой были бойцы Красной армии, труженики тыла, блокадники», — отметил Якушев.
Как считает полпред, это праздник и молодого поколения, которое верит в Россию и обязательно сохранит память о подвиге предков.
«Мы были и остаёмся народом-победителем. А значит, будущее за нами», — добавил Якушев.
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