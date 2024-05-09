Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём Победы

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей с Днём Победы.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«9 Мая — праздник всего нашего народа. Ветеранов и тружеников тыла, кто остаётся с нами. Каждой семьи, в истории которой были бойцы Красной армии, труженики тыла, блокадники», — отметил Якушев.

Как считает полпред, это праздник и молодого поколения, которое верит в Россию и обязательно сохранит память о подвиге предков.

«Мы были и остаёмся народом-победителем. А значит, будущее за нами», — добавил Якушев.

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