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Телебашню в Симферополе подсветят в честь 9 Мая

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Телебашню в Симферополе подсветят в честь Дня Победы. Тематическую подсветку можно будет увидеть с 21:00 до 23:00.
Телебашню в Симферополе подсветят в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

На медиафасаде появится бегущая строка «С Днём Победы!», а также изображения Знамени Победы, георгиевской ленты.

Также стало известно, что в Салехарде прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 9 Мая, передаёт ИА «Север-Пресс». Прозвучали песни военных лет, в том числе «Синий платочек». В концерте приняли участие артисты и творческие коллективы города.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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