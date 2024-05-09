Губернатор Азаров назвал 9 Мая священной датой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём Победы.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, доблестные воины Российской армии, уважаемые земляки, от всего сердца поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая — священная дата для каждого из нас», — заявил Азаров.

По его словам, в регионе по праву гордятся тем, что Самара и Сызрань удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».

Также стало известно, что на Крепостной горе в Ставрополе выступил сводный детский хор «Поющая юность Ставрополья». Он исполнил гимн России, праздничные и военные песни, передаёт телеканал «СвоёТВ».

В состав хора входит тысяча учеников из 70 музыкальных школ и школ искусств со всего региона. Руководитель — преподаватель Всероссийского хорового общества Александр Островерхов.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.