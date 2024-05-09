Губернатор Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Губернатор Нижегородской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Сегодня именно вы, уважаемые ветераны, — связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. В ваших воспоминаниях, самых ярких и горестных, — часть истории нашей страны. А ваша жизнь — пример бескорыстной любви к Отчизне, стойкости и силы духа», — заявил глава региона.

По его словам, возможность пообщаться с ветеранами имеет для него огромное значение.

Кроме того, Никитин встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В.Ф. Маргелова, которые принимали участие в параде в Нижнем Новгороде, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«День Победы — это наша национальная гордость, память и скорбь, и святой долг сегодня — сделать так, чтобы не прерывалась историческая память о Победе», — сказал губернатор.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.