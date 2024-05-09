Губернатор Моор: в историю страны навсегда вписаны подвиги сибиряков

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём Победы.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В историю страны навсегда вписаны подвиги сибиряков, которые прошли боевой путь от Москвы до Берлина. Труженики тыла, не щадя себя, работали на благо Отечества. Эвакуированные в регион промышленные предприятия отправляли необходимую продукцию на фронт. Наши сердца всегда исполнены искренней благодарности к поколению победителей», — заявил Моор.

Также стало известно, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов лично поздравил ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, передаёт URA.RU.

«Елена Иващенко трудилась в швейной мастерской в годы войны. Клавдия Герасимова работала на военном заводе, который эвакуировали из Сталинграда. Анатолий Алёшкин ребёнком помогал фронту — рыл окопы, принимал участие в захоронении погибших воинов, разминировании территорий, освобождённых от немецко-фашистских оккупантов», — сообщил Воронов.

Он пожелал ветеранам здоровья и от имени всех жителей поблагодарил их за Победу.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.