Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём Победы

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днём Победы.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете», — заявил Минниханов.

По его словам, неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла. В Татарстан в годы Великой Отечественной войны эвакуировали более 70 промышленных предприятий.

«Сегодня мы от всей души говорим вам спасибо, дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла, за вашу несокрушимую волю к Победе. Низкий вам поклон», — добавил Минниханов.

Глава республики также принял участие в акции «Бессмертный полк». В одной из своих социальных сетей он поставил на место аватара фотографию своего дяди, передаёт «Реальное время».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков воздушно-космических сил.