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В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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В Курганской области представители региональных властей, силовики и сотрудники надзорных ведомств возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Также присутствовали ветераны и местные жители. Состоялась минута молчания.

Кроме того, стало известно, что подмосковные волонтёры привезли подарки ветеранам в Макеевку, передаёт 360.ru. Министерство социального развития Московской области и представители Фонда капитального ремонта региона закупили тёплые пледы, мультиварки, стиральные машины и другую бытовую технику.

Волонтёры пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

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