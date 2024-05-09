В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
Также присутствовали ветераны и местные жители. Состоялась минута молчания.
Кроме того, стало известно, что подмосковные волонтёры привезли подарки ветеранам в Макеевку, передаёт 360.ru. Министерство социального развития Московской области и представители Фонда капитального ремонта региона закупили тёплые пледы, мультиварки, стиральные машины и другую бытовую технику.
Волонтёры пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.