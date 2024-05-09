В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Курганской области представители региональных властей, силовики и сотрудники надзорных ведомств возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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Об этом сообщает URA.RU. Также присутствовали ветераны и местные жители. Состоялась минута молчания. Кроме того, стало известно, что подмосковные волонтёры привезли подарки ветеранам в Макеевку, передаёт 360.ru. Министерство социального развития Московской области и представители Фонда капитального ремонта региона закупили тёплые пледы, мультиварки, стиральные машины и другую бытовую технику. Волонтёры пожелали ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.