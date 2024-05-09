В Симферополе возложили цветы к Вечному огню
Об этом сообщает «Крым 24».
Также состоялась минута молчания.
Церемония возложения цветов прошла и в парке Победы в Татарстане. Её участниками стали глава республики Рустам Минниханов, госсоветник Минтимер Шаймиев, председатель госсовета Фарид Мухаметшин и другие, передаёт ГТРК «Татарстан».
Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы, а также к монументам матерей и вдов погибших воинов.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.