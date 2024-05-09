В Симферополе возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли представители региональной власти, ветераны боевых действий.

Об этом сообщает «Крым 24».

Также состоялась минута молчания.

Церемония возложения цветов прошла и в парке Победы в Татарстане. Её участниками стали глава республики Рустам Минниханов, госсоветник Минтимер Шаймиев, председатель госсовета Фарид Мухаметшин и другие, передаёт ГТРК «Татарстан».

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы, а также к монументам матерей и вдов погибших воинов.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.