В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади открылась выставка «Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг».

РИА Новости

Об этом сообщает Петербург2. В экспозиции воссозданы помещения дежурной части времён войны и кабинет начальника милиции Ленинграда, комиссара милиции второго ранга Евгения Грушко. Также на выставке представлены документы и предметы, связанные с деятельностью милиции в 1941—1945 годах. Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.