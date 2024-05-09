В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы
- РИА Новости
Об этом сообщает Петербург2.
В экспозиции воссозданы помещения дежурной части времён войны и кабинет начальника милиции Ленинграда, комиссара милиции второго ранга Евгения Грушко.
Также на выставке представлены документы и предметы, связанные с деятельностью милиции в 1941—1945 годах.
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