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В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади открылась выставка «Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг».
В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Петербург2.

В экспозиции воссозданы помещения дежурной части времён войны и кабинет начальника милиции Ленинграда, комиссара милиции второго ранга Евгения Грушко.

Также на выставке представлены документы и предметы, связанные с деятельностью милиции в 1941—1945 годах.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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