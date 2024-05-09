В Москве рассказали о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, как столичные предприятия работали в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Существенный вклад в обеспечение Советской армии и приближение победы внесли и столичные промышленники. В августе 1941 года доля военной продукции от всего промпроизводства Москвы составляла 23%, а к ноябрю 1941-го достигла 94%, что позволило обеспечивать фронт необходимой продукцией», — заявил Овчинский.

По его словам, с началом войны предприятия оперативно перестроили работу для выпуска продукции для фронта и тыла, они также наращивали производство товаров общего потребления.

В частности, Микояновский мясокомбинат создавал медицинские препараты на основе эндокринного сырья, а кондитерская фабрика «РотФронт» выпускала лекарства для лечения болезней лёгких. Обувная фабрика «Парижская коммуна» производила армейскую обувь, швейная фабрика «Большевичка» — военную форму, «Трёхгорная мануфактура» — ткани для обмундирования, парашютный шёлк и шинельное сукно.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.