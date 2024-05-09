На ВДНХ начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама

В Москве на ВДНХ в рамках празднования Дня Победы начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама с театрализованными иммерсивными представлениями.

Состав «Эшелон Победы» — графический поезд, в окнах которого появятся фотографии героев войны — будет курсировать с 9 по 11 мая на крупнейшей круговой медиапанораме.

9 мая с 12:00 до 21:30 на площади будет создано шесть тематических зон и сцена «Белорусский вокзал», каждая из тематических зон при этом связана с героическим подвигом.

В них пройдут по три 20-минутных иммерсивных программы: мини-спектакли, стихотворные и музыкальные блоки.

Второй состав «Поезд-герой» будет выезжать восемь раз за день и останавливаться на главной сцене, где в течение 20 минут пройдут театрализованные представления, приуроченные к началу, концу войны и шести героическим подвигам.

Каждый час оркестр будет играть свою программу, проходя шествием от Хованского входа до площади Промышленности.

10 и 11 мая с 12:00 до 21:00 на круговой панораме продолжит курсировать поезд «Эшелон Победы», тематические зоны и сцена «Белорусский вокзал» будут работать как фотозоны.

Мероприятие проходит на площади Промышленности.