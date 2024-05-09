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Поисковик Когтев рассказал подробности о своей работе

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Председатель совета МОД «Поисковое движение концерна «Росэнергоатом», командир отряда «Пересвет» Евгений Когтев рассказал подробности о своей работе.

«Поисковая работа многогранна. Это не только выход в поле и проведение раскопок. Есть такое понятие, как «поисковый сезон». Он зависит от временных и погодных условий. Если уже зима и почва промерзает, то поисковики не могут выйти на места и проводить раскопки, но это время тоже не проходит бесследно», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, поисковики могут работать в архивах либо изучать информацию, которая уже есть, искать родственников бойцов.

Как отметил Когтев, перед экспедицией поисковики прежде всего начинают работу со сбора данных, волонтёры общаются с ветеранами, читают мемуары.

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