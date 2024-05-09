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В Москве выпустили карты «Тройка» в честь 9 Мая

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В Москве выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый», посвящённые Дню Победы.
В Москве выпустили карты «Тройка» в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, купить карту можно во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на сайте магазина метро и стойках «Живое общение».

Билет «Единый» доступен в кассах и автоматах на станциях метрополитена.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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