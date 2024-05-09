Собянин рассказал о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны

В настоящее время в Москве проживают более 16 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, город оказывает им всестороннюю поддержку, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Предоставляем адресное медицинское и социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение в удобном формате. По желанию ветеранов бесплатно проводим ремонт их квартир», — сказал Собянин.

По его словам, в круглосуточном режиме работает дистанционная система «Тревожная кнопка» для неотложной социальной и медицинской помощи ветеранам.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.