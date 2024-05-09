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На выставке «Россия» отметили День Победы и 80-летие освобождения Севастополя

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На стенде города-героя Севастополя на международной выставке-форуме «Россия» отпраздновали День Победы и 80-летие освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Всех нас с праздником Великой Победы. Большое счастье, что мы сегодня все вместе», — заявила сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

От имени главы Севастополя собравшихся поздравила замгубернатора Мария Литовко.

«9 мая для севастопольцев — не просто двойной праздник. Как пел в своей песне Лев Валерьянович Лещенко, это радость со слезами на глазах. Практически полностью разрушенный город с одной стороны выстоял, победил, с другой стороны — потерял тысячи своих защитников и освободителей», — отметила она.

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