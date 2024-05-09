RT в Telegram
Подпишись

В Сургуте прошёл автопробег в честь 9 Мая

Короткая ссылка
В Сургуте провели автопробег в честь Дня Победы. Колонну возглавил мотоцикл «Урал».
В Сургуте прошёл автопробег в честь 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья», — заявил один из участников акции.

Также стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили проект «Бессмертный полк» онлайн. В виртуальном шествии объединились близкие деятелей культуры, ветераны Великой Отечественной войны, передаёт газета «Взгляд».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить