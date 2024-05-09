В Сургуте прошёл автопробег в честь 9 Мая
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья», — заявил один из участников акции.
Также стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили проект «Бессмертный полк» онлайн. В виртуальном шествии объединились близкие деятелей культуры, ветераны Великой Отечественной войны, передаёт газета «Взгляд».
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.