В Сургуте прошёл автопробег в честь 9 Мая

В Сургуте провели автопробег в честь Дня Победы. Колонну возглавил мотоцикл «Урал».

Об этом сообщает URA.RU.

«Приехал на автопробег в честь Великой Победы. Чтим память наших дедов. Уважаем страну. Желаю всем здоровья, радости, счастья», — заявил один из участников акции.

Также стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив и Музей Победы выпустили проект «Бессмертный полк» онлайн. В виртуальном шествии объединились близкие деятелей культуры, ветераны Великой Отечественной войны, передаёт газета «Взгляд».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.