В здании телецентра в Петербурге открыли «Стену памяти»
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Всего на «Стене памяти» размещено более 50 портретов.
«Наша задача — беречь традиции, сохранять их и приумножать», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Ранее 360.ru сообщал, что делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.