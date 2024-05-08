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В здании телецентра в Петербурге открыли «Стену памяти»

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В здании телецентра на улице Чапыгина в Санкт-Петербурге открыли «Стену памяти» — стенд, на котором журналисты городских СМИ разместили портреты родственников — участников Великой Отечественной войны.
В здании телецентра в Петербурге открыли «Стену памяти»
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Всего на «Стене памяти» размещено более 50 портретов.

«Наша задача — беречь традиции, сохранять их и приумножать», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее 360.ru сообщал, что делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в преддверии Дня Победы.

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