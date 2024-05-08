На Кубани организуют отдых для 4 тысяч детей из подтопленных территорий
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.
Летом на отдых в детских оздоровительных центрах Кубани примут более 4 тыс. детей.
«Первую группу ребят из Оренбургской области в эту субботу примут здравницы Анапы. Для 400 мальчишек и девчонок уже подготовлены места размещения, программа мероприятий и экскурсий», — отметил Кондратьев.
Ранее в Сургуте спрогнозировали ситуацию с ледоходом на реке Обь, «голова» которого находится в Александровском районе Томской области.