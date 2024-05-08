На Кубани организуют отдых для 4 тысяч детей из подтопленных территорий

Губернатор Краснодарского края рассказал об организации отдыха для детей из регионов, пострадавших от паводков.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.

Летом на отдых в детских оздоровительных центрах Кубани примут более 4 тыс. детей.

«Первую группу ребят из Оренбургской области в эту субботу примут здравницы Анапы. Для 400 мальчишек и девчонок уже подготовлены места размещения, программа мероприятий и экскурсий», — отметил Кондратьев.

Ранее в Сургуте спрогнозировали ситуацию с ледоходом на реке Обь, «голова» которого находится в Александровском районе Томской области.