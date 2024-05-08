RT в Telegram
Подпишись

На Кубани организуют отдых для 4 тысяч детей из подтопленных территорий

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края рассказал об организации отдыха для детей из регионов, пострадавших от паводков.
На Кубани организуют отдых для 4 тысяч детей из подтопленных территорий

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.

Летом на отдых в детских оздоровительных центрах Кубани примут более 4 тыс. детей.

«Первую группу ребят из Оренбургской области в эту субботу примут здравницы Анапы. Для 400 мальчишек и девчонок уже подготовлены места размещения, программа мероприятий и экскурсий», — отметил Кондратьев.

Ранее в Сургуте спрогнозировали ситуацию с ледоходом на реке Обь, «голова» которого находится в Александровском районе Томской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить