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Власти Москвы рассказали об исследовании экологического эффекта от программы реновации

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице проводится исследование по оценке углеродного следа в результате выполнения программы реновации.
Власти Москвы рассказали об исследовании экологического эффекта от программы реновации
  • АГН «Москва»
  • © Мобильный репортер

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть — старые здания, подлежащие сносу. Также специалисты выполняют комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учётом климатических факторов», — заявил Ефимов.

В результате будут определены актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии, по которым в будущем станет рассчитываться углеродный след от реализации программы реновации.

Ранее НСН сообщала, что в столице создадут 200 тыс. рабочих мест в рамках комплексного развития территорий.

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