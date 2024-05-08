Власти Москвы рассказали об исследовании экологического эффекта от программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице проводится исследование по оценке углеродного следа в результате выполнения программы реновации.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сейчас проводится сравнительный анализ фактического потребления тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах, часть из которых построены по программе реновации, а часть — старые здания, подлежащие сносу. Также специалисты выполняют комплексный анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учётом климатических факторов», — заявил Ефимов.

В результате будут определены актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии, по которым в будущем станет рассчитываться углеродный след от реализации программы реновации.

Ранее НСН сообщала, что в столице создадут 200 тыс. рабочих мест в рамках комплексного развития территорий.