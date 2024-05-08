Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили квартиры по программе реновации
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Программа реновации началась в районе в мае 2021 года. Первыми к переселению в новостройку приступили 368 жителей дома 60 корпусов 1 и 2 на Профсоюзной улице. За три года правообладателями нового жилья стали более 1,5 тыс. человек, которым город предложил квартиры в трёх новых домах», — рассказал Гаман на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что всего в Обручевском районе по программе реновации новое жильё получат 3,5 тыс. жителей из 17 старых домов.
Ранее в Таганском районе Москвы снесли жилые дома по программе реновации.