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Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили квартиры по программе реновации

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Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили новые квартиры по программе реновации, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили квартиры по программе реновации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Программа реновации началась в районе в мае 2021 года. Первыми к переселению в новостройку приступили 368 жителей дома 60 корпусов 1 и 2 на Профсоюзной улице. За три года правообладателями нового жилья стали более 1,5 тыс. человек, которым город предложил квартиры в трёх новых домах», — рассказал Гаман на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего в Обручевском районе по программе реновации новое жильё получат 3,5 тыс. жителей из 17 старых домов.

Ранее в Таганском районе Москвы снесли жилые дома по программе реновации.

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