Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили квартиры по программе реновации

Жители девяти домов Обручевского района Москвы получили новые квартиры по программе реновации, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Программа реновации началась в районе в мае 2021 года. Первыми к переселению в новостройку приступили 368 жителей дома 60 корпусов 1 и 2 на Профсоюзной улице. За три года правообладателями нового жилья стали более 1,5 тыс. человек, которым город предложил квартиры в трёх новых домах», — рассказал Гаман на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего в Обручевском районе по программе реновации новое жильё получат 3,5 тыс. жителей из 17 старых домов.

Ранее в Таганском районе Москвы снесли жилые дома по программе реновации.