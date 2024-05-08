Почти половина пользователей маркетплейсов хотя бы раз возвращали одежду обратно

Около 40% пользователей маркетплейсов хотя бы раз возвращали одежду обратно.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в исследовании «ЮMoney».

Отмечается, что 52% россиян периодически возвращают купленную одежду обратно продавцу, при этом 42% возвратов приходится на маркетплейсы. Более половины пользователей хотят вернуть деньги, а не заменить товар.

«Оборот в категории обычной одежды для мужчин и женщин вырос на 27%, количество покупок — на 21%, средний чек — на 5%, до 12 249 рублей. Оборот платежей за одежду для активного отдыха и спорта вырос за тот же период на 58%. Количество покупок увеличилось на 51% год к году, а средний чек — на 5%, до 11 124 рублей», — сказано в исследовании.

По данным опроса, 58% респондентов покупают одежду в торговых центрах, на втором месте — онлайн-магазины (48%), а на третьем — маркетплейсы (36%).