В Москве показали спектакль про детей — героев Великой Отечественной войны

В Москве участники «Движения Первых» показали спектакль про детей — героев Великой Отечественной войны «Классика Победы. Дети-герои».

Об этом сообщает Life.ru.

Спектакль рассказывает реальные истории юных героев из разных уголков России. На постановку сходили уже более 1,5 тыс. человек.

«Мы не брали батальные сцены, не делали сцены с огромным количеством людей, не показывали танки и другое оружие. Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» — это камерная история», — сказал режиссёр-постановщик спектакля Андрей Цветков-Толбин.

Спектакль покажут 8 мая в Калининграде, Волгограде, Курске, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Рязани и Симферополе.

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