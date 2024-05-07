Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о спросе на коммерческую недвижимость в Москве.

Об этом сообщает НСН.

«Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В I квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тыс. кв. м. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн», — сказал Ефимов.

Он отметил, что это даёт предпринимателям возможность открывать различные коммерческие объекты, что создаёт в Москве дополнительные рабочие места и способствует улучшению инфраструктуры.