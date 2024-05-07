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Ракетную опасность объявили в городе Валуйки Белгородской области

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Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в городе Валуйки Белгородской области.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.

Спустя три минуты поступила информация, что ракетную опасность в Белгородской области отменили.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона Вооружённых сил Украины в Белгородской области погибли семь человек.

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