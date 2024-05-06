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Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возрождении судостроительной отрасли в столице.
Собянин рассказал о возрождении судостроительной отрасли в столице
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства.

Как отметил Собянин, электрические речные суда в городе стали пользоваться ажиотажным спросом со стороны жителей и туристов, что говорит о востребованности программы развития регулярного речного судоходства.

К концу года в Нагатинском затоне заработает судостроительная верфь, где будут строить и обслуживать электрические суда, передаёт газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Истории московского судостроения почти 90 лет. В 1936 году в этом районе появился судостроительный завод. Вокруг него выросли рабочий посёлок и учебные заведения для подготовки специалистов. В 2014-м завод был закрыт, поскольку безнадёжно устарел. Сейчас мы возрождаем целый профильный кластер», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Самаре начали строить арктический паром морского класса.

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