В АКАР допустили рост рекламного рынка на 20%
- Gettyimages.ru
«При прочих равных условиях российский рекламный рынок, разумеется, будет расти. Динамика рекламного рынка — это производная от динамики экономики. Если экономика будет расти, то и рекламный рынок вырастет», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, есть прогнозы, согласно которым рост в индустрии составит 10—20% и даже больше.
Как отметил Веселов, рекламодатель идёт вслед за аудиторией, за потребителями, поэтому будущее за теми, кто сможет привлечь к себе интерес.