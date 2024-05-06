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В АКАР допустили рост рекламного рынка на 20%

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Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов заявил, что рекламный рынок в стране может вырасти на 20%.
В АКАР допустили рост рекламного рынка на 20%
  • Gettyimages.ru

«При прочих равных условиях российский рекламный рынок, разумеется, будет расти. Динамика рекламного рынка — это производная от динамики экономики. Если экономика будет расти, то и рекламный рынок вырастет», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, есть прогнозы, согласно которым рост в индустрии составит 10—20% и даже больше.

Как отметил Веселов, рекламодатель идёт вслед за аудиторией, за потребителями, поэтому будущее за теми, кто сможет привлечь к себе интерес.

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