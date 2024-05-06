В Подмосковье подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«В Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. Везде уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
Территории памятников приведены в порядок, сами мемориалы отремонтированы. Также проверена работа освещения и подсветки.
Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.