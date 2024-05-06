В Подмосковье подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны

В Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны, заявили в региональном Министерстве благоустройства.

Об этом сообщает 360.ru.

«В Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. Везде уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Территории памятников приведены в порядок, сами мемориалы отремонтированы. Также проверена работа освещения и подсветки.

Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.