В Москве 8 мая откроется выставка «Военкоры» о работе журналистов во время вооружённых конфликтов

В Белокаменном подклете музея «Старый Английский двор» парка «Зарядье» 8 мая в преддверии Дня Победы откроется выставка «Военкоры», которая будет проходить до 30 июня.

«Зарядье» совместно с RT, ИД «Комсомольская правда», МИА «Россия сегодня», проектами WarGonzo и ТЫЛ-22.ru, при участии Музея Москвы, Музея обороны Москвы, Музея современной истории России и Российского государственного архива кинофотодокументов открывает 20-ю юбилейную главу проекта #ПОДКЛЕТ.

Зрителей ждут истории о работе журналистов во время вооружённых конфликтов: от Великой Отечественной войны, через военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан, чеченские войны 1990—2000-х годов, гражданскую войну в Сирии до специальной военной операции.

Выставка расскажет прежде всего о людях уникальной профессии, которые обладают почти безупречным оружием — словом. Кураторы выставки собрали портретную галерею журналистов, которые фиксировали события вооружённых конфликтов.

«Сегодня, когда помимо вооруженного конфликта в нашей стране разворачиваются «войны памяти», слово свидетелей истории должно быть услышано. Опыт настоящих военных журналистов необходимо сохранить, чтобы история не была переписана. Никто не скажет о военкорах лучше их самих. Здесь, в камерном пространстве выставки, звучит их прямая речь», — сказала журналист, режиссёр-документалист Екатерина Аркалова.

На мультимедийных экранах покажут мгновения Великой Отечественной войны, запечатлённые в работах А. Гаранина, Е. Халдея, М. Альперта, Д. Бальтерманца, О. Игнатовича, Я. Халипа и других фотокоров. Также будет показана кинохроника разгрома немецких войск под Москвой в 1941 году Леонида Варламова и Ильи Копалина и интервью с летописцами афганской войны Александром Прохановым и Николаем Ивановым.

«Запоминается всегда, когда ты первый раз почти не умер. Готов ли я к этому? Готов», — отметил военкор RT Мурад Газдиев.

Ещё один военный корреспондент RT Саргон Хадая сказал, что в эту профессию «надо приходить осознанно», потому что «здесь и труд своеобразный».

«СВО дала всплеск огромного количества талантов, людей, готовых рассказывать истории, которые случаются на войне, готовых рисковать жизнью, чтобы эти истории зафиксировать», — заявил Семён Пегов, журналист, автор проекта WarGonzo.

Помимо мультимедийной составляющей, выставка наполнена культовыми артефактами, которые сопровождали военных корреспондентов на протяжении 80 лет. Центральным предметом экспозиции стала реконструкция передвижной войсковой (или партизанской) типографии.