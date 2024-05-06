В ХМАО будут судить водителя, из-за которого погиб пассажир

В Советском районе ХМАО будут судить водителя, по вине которого погиб пассажир.

Об этом, как передаёт URA.RU, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее за собой смерть человека)», — говорится в сообщении ведомства.

В июле прошлого года пьяный мужчина попал в ДТП. Он потерял управление, выехал на встречную полосу, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пассажир скончался на месте.

Ранее в Воронеже произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и восьми автомобилей.