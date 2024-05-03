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В Сочи рассказали о работе по расселению граждан из аварийного жилья

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский провёл рабочее совещание, посвящённое расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В Сочи рассказали о работе по расселению граждан из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В настоящее время в городе реализуют региональную адресную программу расселения. До конца года новое жильё должны получить почти 1 тыс. человек из 49 домов, признанных аварийными.

Аварийными после 1 января 2017 года признаны 158 домов, первые 108 квартир в двух строящихся домах предоставят переселенцам уже в 2024 году. Ещё 641 квартиру введут в эксплуатацию до конца 2027 года. Четыре многоквартирных дома находятся в стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что план по строительству жилья в Татарстане на 2024 год выполнили на 60%.

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