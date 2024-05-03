RT в Telegram
Подпишись

Свердловчанке присудили 100 тысяч рублей после падения из автобуса

Короткая ссылка
Суд Свердловской области удовлетворил требования жительницы региона к перевозчику и обязал его выплатить женщине 100 тыс. рублей после её падения из автобуса.
Свердловчанке присудили 100 тысяч рублей после падения из автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В прокуратуре добавили, что судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует процессуальную проверку по факту травмы 12-летнего спортсмена из Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить