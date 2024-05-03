Свердловчанке присудили 100 тысяч рублей после падения из автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Водитель закрыл двери и начал движение, когда пассажиры не полностью осуществили выход из транспортного средства, в результате чего произошло падение пассажирки при выходе из автобуса», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
В прокуратуре добавили, что судебный акт пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует процессуальную проверку по факту травмы 12-летнего спортсмена из Тюменской области.