На Русском острове ограничат движение из-за марафона

Во Владивостоке на Русском острове ограничат движение и парковку из-за марафона.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Движение ограничат из-за проводимого полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения будут действовать с 15:00 до 18:30 19 мая на Университетском проспекте: от пересечения улицы Бархатная с улицей Героев-Тихоокеанцев на автомобильной развязке до поворота к отделению полиции № 2 Первомайского района Управления МВД России по Владивостоку.

С 6 по 12 мая в Казани также ограничат движение транспорта из-за проведения Казанского марафона.