Германский политолог Александр Рар прокомментировал выставку трофеев на Поклонной горе в Москве.

«Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, это связано с кардинально разными взглядами России, ЕС и США на текущую ситуацию.

Как считает Рар, демонстрация трофеев может негативно отразиться на усилиях Запада по представлению событий в выгодном для них свете.

На Поклонной горе в Москве ранее открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Трофеи были эвакуированы из населённых пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), а также из Авдеевки (ДНР).

Так, например, на мероприятие доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.