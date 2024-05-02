МЧС: пожар в Новосибирске локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров

Крупный пожар на складе в Новосибирске локализовали. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС России.

В сообщении уточняется, что возгорание локализовано на площади 3200 кв. м, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на площади 4000 кв. м горит склад с автомобильными запчастями.