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МЧС: пожар в Новосибирске локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров

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Крупный пожар на складе в Новосибирске локализовали. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС России.
МЧС: пожар в Новосибирске локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что возгорание локализовано на площади 3200 кв. м, к ликвидации возгорания привлечён пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на площади 4000 кв. м горит склад с автомобильными запчастями.

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