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ФТС предупредила о задержке оформления посылок «Почты России» из-за платежей

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Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила, что с 30 апреля фиксирует задержку в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России». Это связано с таможенными платежами за ввозимые посылки.
ФТС предупредила о задержке оформления посылок «Почты России» из-за платежей
  • РИА Новости

«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счёте АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В данном случае АО «Почта России» является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей», — сообщает пресс-служба ФТС.

Проблемы возникли только с «платными» международными почтовыми отправлениями, подчеркнули в службе.

При этом таможенные органы не выносят решений о возврате посылок в страну отправления.

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