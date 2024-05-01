ФТС предупредила о задержке оформления посылок «Почты России» из-за платежей
- РИА Новости
«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счёте АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В данном случае АО «Почта России» является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей», — сообщает пресс-служба ФТС.
Проблемы возникли только с «платными» международными почтовыми отправлениями, подчеркнули в службе.
При этом таможенные органы не выносят решений о возврате посылок в страну отправления.