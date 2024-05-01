Открытое горение в административном здании в Москве ликвидировано
Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
К тушению привлекли более 70 человек. Было задействовано 22 единицы техники.
Ранее огонь охватил этажи и кровлю здания, предварительная площадь пожара составила 800 кв. м.
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