RT в Telegram
Подпишись

Открытое горение в административном здании в Москве ликвидировано

Короткая ссылка
Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.
Открытое горение в административном здании в Москве ликвидировано
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

К тушению привлекли более 70 человек. Было задействовано 22 единицы техники.

Ранее огонь охватил этажи и кровлю здания, предварительная площадь пожара составила 800 кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить