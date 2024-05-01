Открытое горение в административном здании в Москве ликвидировано

Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

К тушению привлекли более 70 человек. Было задействовано 22 единицы техники.

Ранее огонь охватил этажи и кровлю здания, предварительная площадь пожара составила 800 кв. м.