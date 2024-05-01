Пожарные предотвратили переход огня на спортивный лагерь и СНТ в Забайкалье
Пожарные смогли предотвратить распространение огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье.
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным министерства, в тушении продолжают участвовать почти 120 специалистов. Задействовано около 30 единиц техники.
Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в Забайкальском крае.
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