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Пожарные предотвратили переход огня на спортивный лагерь и СНТ в Забайкалье

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Пожарные смогли предотвратить распространение огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье.
Пожарные предотвратили переход огня на спортивный лагерь и СНТ в Забайкалье
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным министерства, в тушении продолжают участвовать почти 120 специалистов. Задействовано около 30 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в Забайкальском крае.

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