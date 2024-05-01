Пожарные предотвратили переход огня на спортивный лагерь и СНТ в Забайкалье

Пожарные смогли предотвратить распространение огня на спортивный лагерь и дачный кооператив в Забайкалье.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным министерства, в тушении продолжают участвовать почти 120 специалистов. Задействовано около 30 единиц техники.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар в Забайкальском крае.