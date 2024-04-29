Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело Листьева ещё можно раскрыть
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В интервью ТАСС Скуратов признал, что для него «дело Листьева» — «довольно больная тема».
«Я убеждён... там есть ещё шансы», — сказал бывший генпрокурор.
По мнению Скуратова, следствие могло допустить ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования.
Первый генеральный директор ОРТ Влад Листьев вечером 1 марта 1995 года был убит в подъезде собственного дома в Москве. Убийство до сих пор не раскрыто.