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Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело Листьева ещё можно раскрыть

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Дело об убийстве в 1995 году тележурналиста Владислава Листьева ещё можно раскрыть, считает бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело Листьева ещё можно раскрыть
  • globallookpress.com
  • © Evguenii Matveev

В интервью ТАСС Скуратов признал, что для него «дело Листьева» — «довольно больная тема».

«Я убеждён... там есть ещё шансы», — сказал бывший генпрокурор.

По мнению Скуратова, следствие могло допустить ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования.

Первый генеральный директор ОРТ Влад Листьев вечером 1 марта 1995 года был убит в подъезде собственного дома в Москве. Убийство до сих пор не раскрыто. 

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