В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими, прокуратура поставила ситуацию на контроль.

ДТП произошло поздно вечером 28 апреля в Курганинском районе.

20-летний водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и врезался в Тoyota Hiace, за рулём которого был 36-летний водитель.

«Водитель автомобиля немецкой марки и его пассажир, а также водитель и два пассажира встреченного автомобиля погибли на месте», — сообщила прокуратура.

Одна пассажирка Тoyota с телесными повреждениями доставлена в Лабинскую центральную районную больницу.