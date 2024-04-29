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В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими

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В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими, прокуратура поставила ситуацию на контроль.
В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими
  • РИА Новости

ДТП произошло поздно вечером 28 апреля в Курганинском районе.

20-летний водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и врезался в Тoyota Hiace, за рулём которого был 36-летний водитель.

«Водитель автомобиля немецкой марки и его пассажир, а также водитель и два пассажира встреченного автомобиля погибли на месте», — сообщила прокуратура.

Одна пассажирка Тoyota с телесными повреждениями доставлена в Лабинскую центральную районную больницу.

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